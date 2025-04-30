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Виллы с гаражом в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
6
Эльче
14
Вилла Удалить
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2 объекта найдено
Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
$310,779
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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