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Виллы с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
6
Эльче
14
Вилла Удалить
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8 объектов найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
$689,166
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
$310,779
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Просторная роскошная вилла с 4 спальнями недалеко от пляжа в Гран-Алаканте. Виллы в современ…
$497,754
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Великолепная вилла в Гран Алакант, Испания - MAS119362 4 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$404,612
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант рядом с морем и аэропортом. Двухквартирные дома в совр…
$398,828
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Вилла в Santa Pola, Испания
Вилла
Santa Pola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошные отдельные шале с 4 спальнями в Гран-Алаканте. Светлый и просторный современный дом…
$556,069
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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