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Таунхаусы с видом на горы в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
25
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии в Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
€199,900

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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