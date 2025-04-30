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Таунхаусы около гольф-клуба в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
15
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1 объект найдено
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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