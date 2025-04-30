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Таунхаусы с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
15
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8 объектов найдено
Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$230,654
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
$306,839
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Таунхаусы с 2 или 3 спальнями в Гран-Алакант рядом с аэропортом и пляжем. Дуплекс в современ…
$306,150
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Частный трехместный дом , недалеко от района "Пола Парк" в Гран Плайя. Санта-Пола (Аликанте)…
$183,027
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
$215,218
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Таунхаус с 3 спальнями в Гран Алакант. Двухуровневый таунхаус (дуплекс) с видом на море расп…
$332,183
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Великолепный таунхаус в Санта-Пола на трех этажах с террасами, где вы можете увидеть море и …
$209,943
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Таунхаус в Santa Pola, Испания
Таунхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Таунхаусы с 1, 2 или 3 спальнями с 1 или…
$252,509
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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