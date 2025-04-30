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Квартиры с террасой в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
166
Эльче
38
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56 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры недалеко от пляжа Жилой комплекс Villa Mediterraneo расположен в одном из привилеги…
$239,773
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Проект состоит из четырех квартирных лестниц. На первом, 1, 2 и 3 этажах расположены дома с …
$297,547
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$387,111
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
$296,073
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$381,659
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Качество, комфорт и благополучие. В этом здании вы найдете все, о чем только можете подумать…
$144,268
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
NEW APARTMENTS FOR SALE IN GRAN ALACANT, AT 20 MINUTES FROM ALICANTE and ELCHE, COSTA BLANCA…
$421,586
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$188,252
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
$417,732
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartment for sale in Gran Alacant, Costa Blanca The property has 3 bedrooms with fitted war…
$212,638
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Penthouses for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$632,463
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6889 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$296,137
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Комфортабельные апартаменты в Эльче - US6911 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 76 …
$251,662
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТЕ Новый жилой комплекс из 120 квартир в Гран Алакант. Жилой ком…
$322,811
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$305,327
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$232,837
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот жило…
$290,690
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$437,357
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Проживает в Аликанте у гавани , в рыбацкой деревне Санта-Пола . Этот этаж состоит из трех …
$116,276
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В SPRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА Нов…
$371,437
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные апартаменты в Эльче - US6903 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
$264,679
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Новый современный жилой комплекс закрытого типа, состоящий…
$315,149
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 98 м2 - US6869 3 спальни, 2 ванные комн…
$246,238
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Penthouses for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$430,729
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается квартира на первой линии пляжа Варадеро в Санта Пола с фронтальным видом на море .…
$212,376
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Пентхаус в Santa Pola, Испания
Пентхаус
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САНТА-ПОЛА Современный закрытый жилой комплекс, состоящий из 3 блоков…
$541,490
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Santa Pola, Costa Blanca Modern gated residential complex consisting …
$250,804
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$238,782
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Penthouse for sale in Gran Alacant, Costa Blanca The property has 3 bedrooms with fitted war…
$299,875
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Типы недвижимости в Бахе-Виналопо

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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