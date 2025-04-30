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Квартиры около гольф-клуба в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
166
Эльче
38
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Продается квартира на первой линии пляжа Варадеро в Санта Пола с фронтальным видом на море .…
$212,376
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Большая квартира на 1-й линии моря в Санта-Пола, 3 спальни, 1 ванная комната и туалет, больш…
$368,207
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Типы недвижимости в Бахе-Виналопо

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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