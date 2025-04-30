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Квартиры с гаражом в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
166
Эльче
38
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22 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
VIP класса Апартаменты у моря в Санта-Поле - US117278 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$282,035
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Апартаменты в Санта-Поле, до моря 150 м - US117281 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$262,510
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные апартаменты в Эльче, 4 спальни - US6898 4 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона…
$420,883
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современные новые апартаменты рядом с морем в Arenales del Sol, Коста Бланка - ER114336 2 сп…
$306,984
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6889 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$296,137
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Комфортабельные апартаменты в Эльче - US6911 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 76 …
$251,662
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Апартаменты премиум-класса в Эльче, площадь 110 м2 - US6930 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$325,425
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Великолепные апартаменты в Santa Pola, Costa Blanca - US117279 2 спальни, 1 ванная комната. …
$263,594
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные апартаменты в Эльче - US6903 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
$264,679
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошные апартаменты в центре города, Эльче - US6931 4 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$414,375
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 98 м2 - US6869 3 спальни, 2 ванные комн…
$246,238
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Элитные апартаменты в Эльче, 4 спальни, площадь 134 м2 - US6932 4 спальни, 2 ванные комнаты.…
$426,307
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комфортабельные апартаменты в Санта-Поле - US8344 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра…
$262,510
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Великолепные апартаменты у моря в Санта-Пола, Коста-Бланка, Испания - US117282 3 спальни, 2 …
$285,615
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Элитные новые апартаменты в Эльче, 3 спальни, 109 м2 - US6895 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$306,984
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$299,875
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни - US6876 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$312,408
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Orientation - south.The Apartment is situated downtown.N…
$287,727
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
$294,422
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Современные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 104 м2 - US6877 3 спальни, 2 ванные комн…
$325,425
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6929 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$301,561
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Типы недвижимости в Бахе-Виналопо

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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