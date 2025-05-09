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Таунхаусы с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
39
Эстепона
25
San Pedro Alcantara
17
Фуэнхирола
12
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Языки общения
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
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Эксклюзивная живая концепция, сочетающая роскошь с функциональностью. Этот проект недвижимос…
$644,810
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Агентство
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Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
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Площадь 165 м²
Новый проект состоит всего из 30 роскошных апартаментов и пентхаусов, расположенных в самом …
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Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
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Площадь 89 м²
С видом на извилистую долину, которая естественным образом спускается с предгорий Горы Сьерр…
$820,152
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
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Площадь 86 м²
Новая застройка, предлагающая квартиры с 2-,3- и 4 спальни. Это прекрасное новое развитие в …
$506,798
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Rio Real, Испания
Квартира 3 спальни
Rio Real, Испания
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Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Жилые новостройки в Марбелье. Эксклюзивные новые дома в Марбелье с 1, 2 и 3 спальнями с не…
$610,872
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Эксклюзивная застройка, расположенная в Канцеладе, одном из лучших районов Новой Золотой Мил…
$521,504
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Квартира 2 спальни в Эстепона, Испания
Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
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Площадь 103 м²
Эксклюзивный 2- и 3-спальный жилой комплекс, расположенный рядом с Estepona Golf. Состоит из…
$394,804
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Квартира 4 спальни в Михас, Испания
Квартира 4 спальни
Михас, Испания
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Новый жилой комплекс в Михас Коста, уникальная среда для новой концепции жизни. Эксклюзивный…
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
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Новый проект 1-, 2- и 3-комнатных домов, спроектированных на участке площадью 31 000 квадрат…
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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