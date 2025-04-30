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Таунхаусы с видом на горы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
40
Эстепона
24
San Pedro Alcantara
18
Фуэнхирола
13
Таунхаус Удалить
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7 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$877,759
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Функциональные таунхаусы с энергоэффективностью класса «А» в Михасе возле поля для гольфа Эт…
$644,635
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Новые таунхаусы с видом на поле для гольфа в Эстепоне Новые таунхаусы расположены в Эстепоне…
$541,666
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,04 млн
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Таунхаус 5 комнат в Benalmadena, Испания
Таунхаус 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
Дома с Видом на Море и Частным Бассейном в Бенальмадене. Дома в Бенальмадене, Малага, находя…
$2,02 млн
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Дома с Видом на Море в Престижном Районе у Моря в Манильве. Шикарные дома в Манильве располо…
$502,458
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие Дома с Живописными Видами в Михасе Среди Природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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