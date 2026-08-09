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Квартиры и апартаменты с бассейном в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
15
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,662
НДС
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$317,114
НДС
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$594,440
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
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Realting.com
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Типы недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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