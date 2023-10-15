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Квартиры с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
€680,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000
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