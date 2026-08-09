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Квартиры на берегу моря в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
15
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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Типы недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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