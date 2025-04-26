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Виллы с террасой в Картахене, Испания

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16 объектов найдено
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями рядом с гольфом и пляжем в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные…
$395,600
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Виллы с 3 спальнями рядом с морем и полем для гольфа в Лос-Алькасарес
$398,308
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями в Лос-Алькасарес. Виллы с 3 спальнями на участке площадью 350 м2 в Лос-А…
$376,440
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ. НОВЫЕ ВИЛЛЫ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Новая одноэтажная вилла с 3 …
$626,212
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$589,517
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
$468,493
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 450 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$486,703
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Современные виллы рядом с великолепным пляжем! Виллы Дель-Мар - это комплекс независимых вил…
$560,742
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 440 m2.New Build.There is private pool, terra…
$320,124
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современный Новый дом у озера в Ла-Манге - AGI115519 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
$623,732
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 440 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$416,394
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 153 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$643,601
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современная вилла в La Manga, 4 спальни, 153 м2 - AGI115521 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$623,732
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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