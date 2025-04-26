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Виллы с гаражом в Картахене, Испания

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7 объектов найдено
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
$4,91 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современный Новый дом у озера в Ла-Манге - AGI115519 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
$623,732
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 153 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$643,601
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современная вилла в La Manga, 4 спальни, 153 м2 - AGI115521 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$623,732
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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