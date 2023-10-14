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Виллы с видом на море в Картахена, Испания

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
€345,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
€750,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
€290,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Картахена, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…
€2,40 млн
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Картахена, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Splendid new Luxury Villa, in front of the sea, with magnificent views of the port and “Faro…
€4,95 млн
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря в Картахена, Испания
Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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