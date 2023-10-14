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виллы
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13 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
4
4
220 м²
2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Рекомендовать
Особняк 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Картахена, Испания
6
5
481 м²
4/4
Элитная Отдельная Вилла Класса Люкс с 5-ю Спальнями и Панорамным Видом на Море в Картахене, …
€4,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Картахена, Испания
6
2
585 м²
4
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла в чет…
€4,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Картахена, Испания
4
4
255 м²
3
Представляем новую виллу класса люкс на первой линии моря в городе Cabo de Palos.Вилла, площ…
€2,40 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Картахена, Испания
3
2
91 м²
€249,950
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Дом 4 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Картахена, Испания
5
3
132 м²
3
Новая вилла от застройщика в два этажа общей площадью 126 м2. В доме четыре комнаты: гостина…
€510,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Картахена, Испания
3
2
155 м²
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Картахена, Испания
3
2
465 м²
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Картахена, Испания
3
2
121 м²
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
€290,000
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Дом 4 спальни у моря
Картахена, Испания
5
3
153 м²
3
Прекрасная вилла площадью 153 кв.м с 4 спальнями и 3 ванными комнатами с теплыми полами. в д…
€565,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Картахена, Испания
3
3
254 м²
The Villas are located in Cala Medina, known for its wild cliff, it is undoubtedly a paradis…
€2,40 млн
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Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
5
2
585 м²
Splendid new Luxury Villa, in front of the sea, with magnificent views of the port and “Faro…
€4,95 млн
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Вилла 5 спален с гаражом, с сигнализацией, у моря
Картахена, Испания
5
2
585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
€4,50 млн
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Параметры недвижимости в Картахена, Испания
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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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