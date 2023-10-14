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Дома с бассейном в Картахена, Испания

виллы
24
4 объекта найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Комплекс из вилл с 3 или 4 спальнями, 2 или 3 ванными комнатами, просторным салоном, оборуд…
€655,000
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 153 м²
Жилой комплекс состоит из вилл с 3 или 4 спальнями, 3 ванными комнатами, просторной гостино…
€565,950
Дом 4 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 4
Площадь 266 м²
Красивая вилла расположенная в одной из самых эксклюзивных зон Мар-Менор – Кабо-де-Палос, р…
€388,000
Дом 3 спальни с бассейном в Картахена, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Картахена, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
4 красивых современных виллы под ключ на участках площадью 400-450 м2, расположенных в Плай…
€334,000

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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