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Виллы с бассейном в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
17
Тарифа
8
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Villa HALO — это уникальная вилла класса люкс, расположенная в La Reserva de Sotogrande, одн…
$11,16 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85 млн
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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