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Виллы с бассейном в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
5
Тарифа
4
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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