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Виллы с террасой в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
19
Тарифа
10
Вилла Удалить
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7 объектов найдено
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Вилла в Альхесирас, Испания
Вилла
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705,088
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
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