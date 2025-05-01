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Виллы с террасой в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
40
Torre Pacheco
75
Los Alcazares
90
San Javier
31
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71 объект найдено
Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
$440,905
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
$363,623
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Villa with private pool in Los Alcázares, Murcia Last home available in this luxurious resid…
$354,397
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями в современном стиле в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные дома…
$468,493
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
$458,864
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Semi-detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida 18 homes on the second line of go…
$239,900
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
$371,549
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Zen Sakura - это современные виллы, построенные по высоким стандартам качества и комфорта. …
$330,926
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Двухквартирные дома с 3 спальнями рядом с гольфом и пляжем в Лос-Алькасаресе. Двухквартирные…
$395,600
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Detached villas in Roda, Murcia, Costa Calida Each house has 3 bedrooms and 2 bathrooms, wit…
$419,824
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Villas in Santiago de la Ribera, Murcia, Costa Calida Each home has 3 bedrooms and 2 or 3 fu…
$403,468
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$943,242
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Villas in Santa Rosalía Resort, Torre Pacheco, Murcia An exclusive urbanization made up of 1…
$686,876
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Semi-detached villas in Roda Golf, Murcia, Costa Calida A residential complex of 5 semi-deta…
$436,072
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$511,423
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Semi-detached villas in San Javier, Costa Calida, Murcia A complex made up of 8 semi-detache…
$269,342
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia 9 houses with parking space within the plot…
$387,111
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя эту очаровательную виллу в Сан-Хавьере Расположенная в красивом городе Сан…
$331,927
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia A luxury complex consisting of 4 houses with p…
$356,251
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia The residential has different types of homes, rangin…
$374,571
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
$466,898
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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