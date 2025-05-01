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Виллы на берегу моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
40
Torre Pacheco
75
Los Alcazares
90
San Javier
31
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11 объектов найдено
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с 3 спальнями и бассейном с видом на море в Картахене, Мурсия Роскошные вилл…
$2,63 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный дом в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - NGI114575 3 спальни, 2 ванные комн…
$298,306
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Комфортабельная вилла в Торре-де-ла-Орадада, 3 спальни - BM2906 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$328,571
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес - NGI114568 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
$309,154
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новая вилла в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - EP7365 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$309,154
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современная вилла в La Manga, 4 спальни, 153 м2 - AGI115521 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$623,732
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 153 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$643,601
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современный Новый дом у озера в Ла-Манге - AGI115519 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
$623,732
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
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