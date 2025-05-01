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Виллы с садом в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
40
Torre Pacheco
75
Los Alcazares
90
San Javier
31
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24 объекта найдено
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Plot size: 350 m2.Terrace: 40 m2, solarium: 36 m2.New Bui…
$243,270
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$294,267
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$322,009
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
$396,269
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дом премиум класса недалеко от моря в Ла-Манга, Коста-Калида - AGI5788 4 спальни, 3 ванные к…
$564,070
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$589,517
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Plot size: 257 m2.Solarium: 76 m2.Energy efficiency clas…
$374,262
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивая вилла у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - SGN8680 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$205,994
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 440 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$416,394
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современная вилла в La Manga, 4 спальни, 153 м2 - AGI115521 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$623,732
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Вилла в прекрасном месте рядом с гольф-полем Вилла в традиционном средиземноморском дизайне…
$116,914
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 153 m2.Plot size: 820 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$643,601
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Красивая вилла в современном стиле в Лос Алькасарес! Тихое место для отдыха и проживания кру…
$411,017
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 126 m2.Plot size: 450 m2.The Villa is situated by lake.New Buil…
$486,703
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Дом в Лос-Алькасарес, к пляжу 1000 м - SGN8682 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 8…
$234,198
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Современный Новый дом у озера в Ла-Манге - AGI115519 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
$623,732
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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