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Таунхаусы у моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
14
Torre Pacheco
9
San Pedro del Pinatar
29
Fuente Alamo de Murcia
3
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1 объект найдено
Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$362,952
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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