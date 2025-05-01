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Пентхаусы у моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
24
San Pedro del Pinatar
18
Torre Pacheco
21
Картахена
5
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$237,790
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Пентхаус 4 комнаты в Картахена, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 спальнями и видом на море в Ла-Манге, Коста-Калида Эти роскошны…
$672,872
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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