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Жильё в Барселонес, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Барселонес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная квартира на первой линии моря с головокружительными видами на море . Расположена в …
€1,40 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона. 
€9,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Барселонес, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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