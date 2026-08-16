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Квартиры и апартаменты в Барселонесе, Испания

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Барселона
140
Бадалона
12
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154 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Барселона, Испания
Квартира 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 492 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$6,49 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Пентхаус, расположенный на 15-м этаже в одном из самых символичных зданий в районе Диагональ…
$4,10 млн
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Квартира 6 комнат в Барселона, Испания
Квартира 6 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 6
Просторная квартира с качественной отделкой в Лес Кортс, Барселона Авенида Диагональ – один …
$1,59 млн
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Пентхаус 5 комнат в Барселона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с проспектом Пасео-де-Грасиа и зданиями Гауди в Барселоне Район Эшампле знаме…
$5,01 млн
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Квартира 6 спален в Барселона, Испания
Квартира 6 спален
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 275 м²
Впечатляющий дуплекс площадью 310 м2 с внутренними помещениями и террасами площадью 80 м2, с…
$1,98 млн
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Квартира 5 спален в Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Квартира с террасой в Finca Regia в районе Sant Gervasi – Galvany.Продаётся квартира с больш…
$1,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Бадалона, Испания
Квартира 4 спальни
Бадалона, Испания
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе на стадии строительства в городе Бадалона в пригороде Барселоны. Компле…
$669,378
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартира на улице Арибaу, БарселонаПросторная квартира площадью 116 м² после капитального ре…
$915,065
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Квартира 7 спален в Барселона, Испания
Квартира 7 спален
Барселона, Испания
Количество спален 7
Площадь 355 м²
Атико в элитном районе Сант Жерваси- Гальвань города Барселона. Здание известного архитектор…
$2,52 млн
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 153 м²
Последняя квартира дуплекс с собственным садом в продаже в новом жилом комплексе в районе Ги…
$1,11 млн
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Квартира 6 спален в Барселона, Испания
Квартира 6 спален
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Отремонтированная квартира на продажу в Педральбесе!Расположенная на 3-м этаже с лифтом, в о…
$3,29 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Эксклюзивный пентхаус с собственной террасойОткройте для себя этот потрясающий пентхаус в од…
$925,234
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Ключевые преимущества:- Расположена всего в 30 метрах от проспекта Диагональ и в нескольких …
$1,47 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Llac в…
$1,11 млн
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Эта уникальная квартира продается на знаменитом Пасео де Грасиа, прямо рядом со знаменитым Д…
$4,11 млн
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Свет, пространство и гармония с природой Этот жилой комплекс предлагает современное простр…
$457,708
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Комплекс на стадии строительства в элитном районе Саррия - Сант Жерваси города Барселона. Ср…
$1,42 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Свет, пространство и гармония с природой Этот жилой комплекс предлагает современное простр…
$604,410
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Квартира 2 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 2 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с магазинами, культурными центрами и городской жизнью Барселоны Район, где ра…
$1,44 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Стильная квартира с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ М…
$1,93 млн
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 128 м²
В этом жилом комплексе — 100 уникальных квартир: от элегантных апартаментов до впечатляющих …
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa de…
$1,63 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Ключевые преимущества:- Уникальное расположение на пересечении улиц Рамбла де Каталония, Пас…
$2,15 млн
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Квартира в Барселона, Испания
Квартира
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Откройте для себя воплощение роскошной прибрежной жизни в Дении, очаровательном городе на ис…
$299,621
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Новый жилой комплекс из 15 квартир в районе Сан Андреу. Различные планировки от одной до чет…
$643,632
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Квартира 2 спальни в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Сан-Бой-де-Льобрегат, расположенный всего в 15 км от центра Барселоны и в 6 км от аэропорта …
$489,700
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Квартира 4 спальни в Бадалона, Испания
Квартира 4 спальни
Бадалона, Испания
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Новый жилой проект включает 206 современных квартир, распределённых по семи подъездам: две в…
$729,986
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Квартира 5 спален в Барселона, Испания
Квартира 5 спален
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Архитектурная жемчужина премиум-класса в Jardines de Tokio, Pedralbes Главные преимущества:-…
$3,22 млн
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Квартира 4 спальни в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Новая отремонтированная роскошная квартира в парке Туро города Барселона. Квартира расположе…
$1,93 млн
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Квартира 3 спальни в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Квартира на улице Avinguda Josep Tarradellas в районе NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE. Площадь 9…
$616,146
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Типы недвижимости в Барселонесе

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однокомнатные
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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

с садом
с видом на море
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