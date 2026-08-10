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Квартиры на берегу моря в Барселоне, Испания

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Бадалона
12
Кубельес
5
Gava
4
Sitges
3
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Бадалона, Испания
Квартира 4 комнаты
Бадалона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Квартиры с современным дизайном у моря в Бадалоне, Эль-Грог Жилой комплекс расположен в удоб…
$637,590
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Квартира 5 комнат в Кубельес, Испания
Квартира 5 комнат
Кубельес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 2 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,38 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Кубельес, Испания
Квартира 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,06 млн
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Квартира 3 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,50 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3
Квартиры рядом с морем в Барселоне, на Пасео-де-Колом Эти квартиры идеально расположены на П…
$2,64 млн
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Квартира 5 комнат в Барселона, Испания
Квартира 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 492 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$6,49 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,16 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 9/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$2,92 млн
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Типы недвижимости в Барселоне

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселоне, Испания

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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