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Квартиры с видом на море в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн

Типы недвижимости в Барселона

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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