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Квартиры с видом на горы в Барселоне, Испания

Бадалона
4
Martorell
3
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8/10
Апартаменты с террасами на крыше недалеко от метро в Барселоне, Сан-Андреу Район Сан-Андреу …
$507,769
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