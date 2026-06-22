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Виллы около гольф-клуба на Балеарских островах, Испания

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Santa Ponsa
7
Sant Llorenc des Cardassar
33
Пальма
8
Formentera
3
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2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 768 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,28 млн
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Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,73 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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