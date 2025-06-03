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Виллы в Пальме, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Этот дом расположен в тихом и жилом сообществе в популярном районе Сон Шигала, Пальма. С 4 с…
$793,403
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Вилла в Es Pillari, Испания
Вилла
Es Pillari, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Добро пожаловать в этот дом с лицензией на сдачу в аренду, расположенный в самом популярном …
$866,422
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Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Красивая ферма площадью 20 000 м2, всего в 8 км от Пальмы, с виллой площадью 250 м, полность…
$2,27 млн
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Вилла в Establiments, Испания
Вилла
Establiments, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в красивой деревне Эстаблиментс, Майорка, Балеарс…
$668,057
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Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
Добро пожаловать в роскошный таунхаус в самом сердце Пальмы, Пальма-де-Мальорка, предлагающи…
$8,21 млн
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Вилла в Establiments, Испания
Вилла
Establiments, Испания
Площадь 1 700 м²
Imperial Properties предлагает вам этот старинный особняк 17 века в Пальма-де-Майорка. С зас…
$11,06 млн
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Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Удобно расположенный в Сон Рапинья - известном жилом районе Пальмы, дом с 4 спальнями выстав…
$798,020
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Вилла в Пальма, Испания
Вилла
Пальма, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Представляем вам потрясающий таунхаус, расположенный в самом сердце старого города Пальма, П…
$4,39 млн
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Параметры недвижимости в Пальме, Испания

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