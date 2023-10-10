Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Балеарские острова

Жильё с видом на горы в Балеарские острова, Испания

Pla de Mallorca
36
Ibiza
12
Menorca
3
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
ЖИЛАЯ КВАРТИРА В 50М ОТ ПЛЯЖА~ ~ Фантастическая квартира, расположенная в жилом комплексе с …
€301,109
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
€739,000
Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 3 этаже. Общая…
€48,950
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€174,058
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 1
КРАСИВАЯ НОВАЯ ВИЛЛА В АГУАС НУЭВАС, ТОРРЕВЬЕХА Новая вилла в Агуас Нуэвас, расположенная в…
€877,696
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Бенидорм в районе Финестрат.Новая вилла …
€489,852
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом в Валенсия, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
€334,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Роскошный пентхаус в престижном здании, спроектированный знаменитым архитектором  Альфонсом…
€2,08 млн
Дом 4 спальни в Коста-Брава, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Брава, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 331 м²
Современный дом в урбанизации города Льорте де Мар - Cala Canyelles. Расстояние до це…
€2,17 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€419,075
Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 0.00 м2, участок 200 м2,…
€154,584
Таунхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Шале распределено по трем этажам. На первом этаже есть холл и комната, которую можно использ…
€394,543

Типы недвижимости в Балеарские острова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Балеарские острова, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти