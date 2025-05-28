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Жильё в Andratx, Испания

квартиры
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21 объект найдено
Замок 5 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 5 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 059 м²
Этаж 1
Villa in Balearic
$27,93 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Villa in Balearic
$14,71 млн
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Замок 3 спальни в Andratx, Испания
Замок 3 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
House in Balearic
$912,023
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Villa in Balearic
$12,43 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Расположенная в очаровательной Кала Морагес в Порт Андрач, эта величественная вилла предлага…
$4,50 млн
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Вилла в sa Mola, Испания
Вилла
sa Mola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
У нас есть на продажу этот красивый дом в Кала Морагес. Эта величественная вилла расположена…
$3,88 млн
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,59 млн
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Замок 7 спален в Andratx, Испания
Замок 7 спален
Andratx, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 070 м²
Villa in Balearic
$17,10 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$4,79 млн
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Замок 3 спальни в Andratx, Испания
Замок 3 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$910,883
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Замок 12 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 12 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 12
Площадь 1 380 м²
Уникальная вилла площадью 3 899 кв. м, расположенная в престижном районе Пуэрто-Андрач на юг…
$28,50 млн
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Замок 7 спален в sa Mola, Испания
Замок 7 спален
sa Mola, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 145 м²
Знаковая "Вилла Италия" в самом сердце порта Андрач выставлена на продажу вместе с проектом …
$10,83 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Мы рады представить вашему вниманию виллу "Can Gorbio", расположенную в Пуэрто де Андрач на …
$3,99 млн
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Квартира 2 спальни в sa Mola, Испания
Квартира 2 спальни
sa Mola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта полностью отреставрированная квартира площадью 112 кв.м в Кала-Лламп, Андрач предлагает …
$1,82 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Вилла с совершенно новым дизайном и видом на море доступна для продажи в зеленой, спокойной …
$6,79 млн
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Квартира 4 спальни в Andratx, Испания
Квартира 4 спальни
Andratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Просторная роскошная квартира, расположенная в популярном эксклюзивном поселке Zinnia Ocean …
$2,51 млн
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Замок 4 спальни в sa Mola, Испания
Замок 4 спальни
sa Mola, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Расположенная на скале прямо перед морем, вилла "AZURE" гордо возвышается в престижном район…
$13,68 млн
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Уникальная недвижимость, расположенная в Порт Андрач, выставлена на продажу компанией Imperi…
$13,11 млн
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Пентхаус в Port dAndratx, Испания
Пентхаус
Port dAndratx, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Penthouse in Balearic
$2,68 млн
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Замок 6 спален в sa Mola, Испания
Замок 6 спален
sa Mola, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 500 м²
Villa in Balearic
$22,80 млн
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Замок 5 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 5 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 662 м²
Villa in Balearic
$14,71 млн
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