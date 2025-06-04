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Жильё в Santa Ponsa, Испания

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62 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,39 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Apartments in Balearic
$1,02 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, уже выставлен на продаж…
$3,34 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Villa in Balearic
$1,49 млн
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Представляем вам эту просторную квартиру на первом этаже, расположенную в сообществе Avintia…
$1,14 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,32 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Ухоженная двухуровневая квартира в очень красивом комплексе прямо у моря в Санта-Понсе. В кв…
$709,468
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,28 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенная в одном из самых прекрасных поселков Новой Санта-Понсы, двухспальная квартира …
$944,050
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,86 млн
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Замок 5 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 5 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Эта изысканная семейная вилла расположена в очаровательном жилом районе Коста-де-ла-Кальма, …
$2,05 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Эксклюзивное предложение от Imperial Properties - современная вилла, расположенная в самом с…
$2,69 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Villa in Balearic
$909,721
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,89 млн
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Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в живописном районе Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, …
$1,25 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$3,95 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Представляем вам просторный пентхаус в популярном комплексе Flor de Golf, расположенном в оч…
$1,00 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
House in Balearic
$1,58 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 622 м²
Добро пожаловать на просторную виллу, расположенную в престижном районе Нова Санта Понса на …
$2,75 млн
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Квартира 2 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная 2-спальная квартира в Санта-Понсе на продажу в Olimpo del Golf, эксклюзивно с Imp…
$709,468
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Villa in Balearic
$2,19 млн
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Квартира 3 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 3 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Квартира на продажу в Санта-Понса
$1,93 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 730 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$6,06 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 820 м²
Вилла Vista Mar y Golf находится в удачном месте в Нова Санта Понса. Это место не только пре…
$5,15 млн
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Квартира 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in Balearic
$669,418
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Квартира 4 спальни в Ses Rotes Velles, Испания
Квартира 4 спальни
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый комплекс в Санта-Понсе, который будет готов к концу 2023 года, выставлен на продажу. Э…
$1,98 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Villa in Balearic
$4,52 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Представляем вам очаровательную виллу с большим потенциалом, расположенную в желаемом районе…
$1,20 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$6,28 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 362 м²
Добро пожаловать в вашу мечту в Нова-Санта-Понса, Кальвия, Майорка! Эта потрясающая финка - …
$4,57 млн
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