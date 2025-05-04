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Жильё в Пальме, Испания

1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Пальма, Испания
Пентхаус 5 комнат
Пальма, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7/7
Центральное расположение рядом со стендом. До пляжа и старого города можно добраться за неск…
$1,22 млн
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Параметры недвижимости в Пальме, Испания

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