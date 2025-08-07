Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты с террасой в Бадахосе, Испания

Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
A great penthouse on Estepon's beach. Unrivaled location, surrounded by all kinds of serv…
$341,696
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Apartment at the beach in Estepona, floor of a very wide room, ideal for holiday rental or a…
$147,526
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
It is possible to buy two floors in the center, two are sold together, one on the first floo…
$356,883
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
No17.2nd Plant. A great apartment of a new construction located in the center of the city of…
$509,063
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Nº 28. 3rd Attic Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the …
$758,215
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Apartment in full sports port with surveillance at 24h, near all services this fantastic flo…
$260,340
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Fantastic two -bedroom apartment in the center of Estepona, very well located near all kinds…
$162,713
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Nº18.Plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$487,975
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Floor 50 meters from the beach, with three very wide bedrooms with built -in cabinets, a lar…
$229,967
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Nº25.plant 3. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of Es…
$634,368
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482,714
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Invest in the fashionable city, because Estepona is unique on the Costa del Sol !! In the f…
$378,578
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
Студия в Helechosa de los Montes, Испания
Студия
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Nº 20 .2º Plant.Magnifica Apartment of New Construión located in the center of the city of E…
$354,310
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartment in exclusive urbanization in a highly consolidated area. Surrounded by categories,…
$260,340
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Nº15.plant 2nd. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of …
$260,722
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
In the magnificent urbanization of Coto Real Apartment with a view of the sea Closed urbani…
$195,255
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Nº21. 3rd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$550,473
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Beautiful apartment in the center of Estepona in an urbanization with a pool and surrounded …
$178,984
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A charming apartment in the Old Town on a shared terrace on the ground floor, consisting of …
$151,865
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Four bedroom apartment in the first line of beach in the historic center of Estepona, with f…
$581,426
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Great apartment located in the sports port of Estepona, an area in great demand for its prox…
$258,062
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Great housing on the first floor with side views to the sea. It consists of 3 bedrooms, dini…
$205,018
Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

