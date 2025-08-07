Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бадахос
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры и апартаменты с садом в Бадахосе, Испания

пентхаусы
8
многоуровневые квартиры
4
однокомнатные
7
двухкомнатные
38
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
No17.2nd Plant. A great apartment of a new construction located in the center of the city of…
$509,063
Оставить заявку
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Nice apartment in private urbanization in the Selwo area, the house is distributed in an ent…
$265,764
Оставить заявку
TekceTekce
Студия в Helechosa de los Montes, Испания
Студия
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Nº 12. 1st Plant.Magnific New construction apartment located in the center of the city of Es…
$288,392
Оставить заявку
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Attic in the new area of ​​Los Lances Beach. It is located in urbanization with gardens and…
$412,205
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Great floor in a high standing residential area, saved 24 hours, in the beach front line 10 …
$649,766
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Nº14. 2nd Plant. Magnificent new construction apartment located in the center of the city of…
$254,300
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бадахосе, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти