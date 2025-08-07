Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты с гаражом в Бадахосе, Испания

пентхаусы
8
многоуровневые квартиры
4
однокомнатные
7
двухкомнатные
38
8 объектов найдено
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Beautifully decorated two -level penthouse with a view of the sea and golf course. With the…
$374,239
Пентхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Пентхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Penthouse Maisonette built in 2018. South-west exhibition. The first floor: open kitchen wit…
$436,070
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
A beautiful apartment in the best district of the Spanish alley due to the views and peace, …
$482,714
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Excellent floor very well located with views and in an excellent position in Estepona with a…
$334,103
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
In the magnificent urbanization of Coto Real Apartment with a view of the sea Closed urbani…
$195,255
Квартира 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Nice Apartment North Estepona. Modern with great qualities, double glazing windows, large …
$137,763
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
A beautiful apartment in a new garden completely renovated, the apartment is divided into th…
$216,950
Квартира 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Magnificent floor in the first line beach with all the comforts that a property of this cate…
$402,442
