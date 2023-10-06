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Квартиры-студии с видом на море в Андалусии, Испания

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2 объекта найдено
Студия новое здание, с террасой, с гаражом в Mijas, Испания
Студия новое здание, с террасой, с гаражом
Mijas, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 140 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 270 000. […
€140,000
Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством в Малага, Испания
Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 132 770 гаста & евро; & amp; nbsp; 132 7…
€132,770

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
недорогая
элитная
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