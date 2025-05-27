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Квартиры-студии с террасой в Андалусии, Испания

Malaga
3
Кадис
4
Тарифа
4
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3 объекта найдено
Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
The new construction studio for sale. Dom is very bright and is located on the 2nd floor of …
$173,560
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Студия в Михас, Испания
Студия
Михас, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 гаста & евро;   270 000. [ Habitaciones: 0 - 1 ] …
$137,141
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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