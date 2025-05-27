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Квартиры-студии с садом в Андалусии, Испания

Malaga
3
Кадис
4
Тарифа
4
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2 объекта найдено
Студия в Михас, Испания
Студия
Михас, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 гаста & евро;   270 000. [ Habitaciones: 0 - 1 ] …
$137,141
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Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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