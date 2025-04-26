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Продажа домов с террасой в Альмерии, Испания

Вера
8
16 объектов найдено
Дом 2 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 2 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
$267,020
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 249 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$897,412
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 241 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$865,163
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Inmobiliaria Casamayor
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Дом 2 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 2 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
$217,480
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Таунхаус в Pulpi, Испания
Таунхаус
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уедин…
$398,828
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Дом 3 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 3 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
$321,018
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
$413,282
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Вилла в Пещеры Альманзора, Испания
Вилла
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
$386,411
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Вилла в Pulpi, Испания
Вилла
Pulpi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уедин…
$465,473
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Дом 2 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 2 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
$219,957
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Дом 3 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 3 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
$291,294
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$1,02 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
$424,186
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Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 333 м²
Discover an unparalleled lifestyle on the Almeria coast, in the exclusive Macenas Mediterran…
$871,018
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Мохакар, Испания
Вилла
Мохакар, Испания
Площадь 255 м²
Откройте для себя непревзойденный образ жизни на побережье Альмерии, на эксклюзивном средизе…
$1,05 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Дом 2 спальни в Пещеры Альманзора, Испания
Дом 2 спальни
Пещеры Альманзора, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
$213,021
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Типы недвижимости в Альмерии

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Альмерии, Испания

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