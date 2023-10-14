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Дома с видом на море в Альмерия, Испания

Cuevas del Almanzora
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21 объект найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€247,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€219,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€269,500
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей площа…
€215,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 2/3
Современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на втором этаже общей…
€295,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Комфортабельное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже о…
€197,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пульпи.Бунгало на первом этаже общей площа…
€272,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€510,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое современное бунгало с видом на море в городе Сан-Хуан де лос Террерос с кри…
€222,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€293,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€235,000
Бунгало 2 спальни у моря в Pulpi, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в небольшом городке Пульпи с кристально чистыми пляжами и апельсиновыми р…
€193,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Pulpi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уеди…
€278,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€379,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном в Vera, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с личным бассейном
Vera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
€359,000
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€324,000
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€294,000
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€222,000
Дом 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€215,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€390,000

Типы недвижимости в Альмерия

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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