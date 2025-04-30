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Продажа домов с террасой в Аликанте, Испания

виллы
16
шале
4
бунгало
3
таунхаусы
4
8 объектов найдено
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
$509,704
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 154 м²
Casamayor Real Estate предлагает этот великолепный семейный дом в эксклюзивном жилом комплек…
$590,059
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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