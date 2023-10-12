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Дома с видом на море в Аликанте, Испания

виллы
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10 объектов найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Торре-де-Ла-Орадада – это престижное место на побережье Коста-Бланка, находящееся рядом с та…
€3,45 млн
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Продаётся дом в Эль Кампельо в районе Pueblo Acantilado-Lanuza. Общая площадь 320.00 м2, уча…
€389,000
Вилла 3 спальни с лифтом, с видом на море, с подвалом в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с лифтом, с видом на море, с подвалом
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Этаж 1
Эксклюзивные особняки в нескольких метрах от первой линии пляжа Сан-Хуан-де-Аликанте Роскош…
€1,59 млн
Вилла 5 спален с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Semi-detached villas for sale in Alicante, Costa Blanca Homes with 4, and 5 bedrooms, locate…
€600,000
Вилла 4 спальни с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря в Аликанте, Испания
Вилла 4 спальни с тренажерным залом, с сигнализацией, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Двухквартирные виллы на продажу в Аликанте, Коста Бланка. Дома с 4 и 5 спальнями, расположен…
€500,000
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…
€525,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 290 м²
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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