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Дома с бассейном в Аликанте, Испания

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15 объектов найдено
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,18 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,30 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 460 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,14 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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TekceTekce
Дом в Аликанте, Испания
Дом
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эксклюзивная вилла в Кальпе, Аликанте с частным бассейном и прайм-локацией Эта роскошная вил…
$1,16 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 204 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,32 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Дом 4 комнаты в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
Цена по запросу
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 224 м²
Он живет в одном из самых эксклюзивных районов Аликанте с Луццерной, продвижением 14 элегант…
$1,41 млн
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Площадь 416 м²
VILLAHERMOSA - это новый жилой комплекс, расположенный в Vistahermosa Norte, одном из самых …
$1,06 млн
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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