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Жильё с видом на горы в Аликанте, Испания

квартиры
318
дома
55
4 объекта найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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