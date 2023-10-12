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Жильё с бассейном в Аликанте, Испания

квартиры
318
дома
55
5 объектов найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 3 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте)Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Голь…
€365,000
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…
€525,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 290 м²
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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