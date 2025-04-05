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Продажа новостроек в Сочи

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Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Сочи, Россия
от
$382,632
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей. В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты. В проекте предложено множество планировочных реш…
Агентство
Luxury Estate
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Агентство
Luxury Estate
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