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Продажа новостроек в Санкт-Петербурге

Зеленогорск
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Жилой комплекс RANTA RESIDENCE
Жилой комплекс RANTA RESIDENCE
Зеленогорск, Россия
от
$183,962
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
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Агентство
Luxury Estate
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Агентство
Luxury Estate
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