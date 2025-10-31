Коттеджный посёлок Сосновый пляж

УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!



РАСПОЛОЖЕНИЕ:

→ 100 км от КАД

→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.

→ В ближайших населенных пунктах Ермилово и Красная Долина, расположенных в 10-ти минутах на авто, есть всё необходимое: магазин «Магнит», детские сады, ясли и школы, кафе, отделения почты и банков, больница, отделение скорой помощи, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла



ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:

→ Электричество 15 кВт (по 861 Постановлению)

→ Центральный водопровод (на ряде участков)

→ Интернет

→ КПП с фасадным ограждением

→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения

→ Территория для отдыха на берегу озера



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 9 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!

→ 5 районов застройки в ЛО

→ Участки в окружении леса и озёр

→ Покупка напрямую у собственника участка





ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Домовладение № 26. Кадастровый номер: 47:01:1314001:1988