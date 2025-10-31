Коттеджный посёлок Сосновый пляж

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
→ 100 км от КАД
→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.
→ В ближайших населенных пунктах Ермилово и Красная Долина, расположенных в 10-ти минутах на авто, есть всё необходимое: магазин «Магнит», детские сады, ясли и школы, кафе, отделения почты и банков, больница, отделение скорой помощи, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла
ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:
→ Электричество 15 кВт (по 861 Постановлению)
→ Центральный водопровод (на ряде участков)
→ Интернет
→ КПП с фасадным ограждением
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Территория для отдыха на берегу озера
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 9 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
→ Дополнительная выгода для покупателей из регионов
ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
→ 5 районов застройки в ЛО
→ Участки в окружении леса и озёр
→ Покупка напрямую у собственника участка